Александр Первухин: «Участие в нацпроектах и региональных программах – эффективный инструмент развития территорий»

По мнению главы Виноградовского округа Александра Первухина, этот тезис подтверждают позитивные преобразования последних лет, которые произошли на территории благодаря участию в нацпроектах и затронули самые разные сферы.
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