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Нижегородский повар снялась в "Битве шефов" Ивлева

Нижегородский повар снялась в "Битве шефов" Ивлева

Сегодня на телеканале "Пятница" покажут кулинарное шоу с участием нижегородки.Повар из Нижнего Новгорода Екатерина Зеленина снялась в шоу Константина Ивлева и Рената Агзамова "Битва шефов" (16+).

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