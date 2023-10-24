НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

7 подписчиков

Гудиев поделился воспоминаниями о Дренте

Вратарь воронежского «Факела» Виталий Гудиев, выступавший с 2011 по 2013 год за «Аланию», вспомнил об экс-партнере по команде голландце Ройстоне Дренте, отметив, что голландец, как и ряд бразильцев, любили хорошо отдохнуть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх