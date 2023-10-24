Гудиев поделился воспоминаниями о Дренте

Вратарь воронежского «Факела» Виталий Гудиев, выступавший с 2011 по 2013 год за «Аланию», вспомнил об экс-партнере по команде голландце Ройстоне Дренте, отметив, что голландец, как и ряд бразильцев, любили хорошо отдохнуть.