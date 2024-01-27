Сибскана: «Пора 2Drots лезть во Вторую лигу и брать иные высоты, а тут их славная эпоха подходит к завершению»

«2Drots максимально готовы для проф. футбола. После матчей часть игроков закрываются и проходят мимо камер, отказывая в интервью; максимально серьезные щи по время игр; никаких вкидов, даже, наоборот, подстилка из соломки на случай обсера; отсутствие былого вайба и угара, наоборот, выделяются кислые рожи тех, кто потерял ключевые роли.