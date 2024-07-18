«Чудес уже не ждем»: мэрия заявила о расторжении контракта с подрядчиком Октябрьского моста

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев заявил, что основной подрядчик ремонта моста – компания «СпецТрансСтрой» – пока продолжает работы, но в последнее время постоянно фиксируются ниспадающие темпы работ.
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