Блинкен: США поспособствуют привлечению к ответственности помощников Башара Асада

Госсекретарь пообещал поддержать усилия по задержанию помогавших экс-президенту Сирии.Соединённые Штаты поддержат международные усилия по привлечению к ответственности лиц, оказавших помощь бывшему сирийскому лидеру Башару Асаду.
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