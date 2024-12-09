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Царьград

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Блинкен: США поспособствуют привлечению к ответственности помощников Башара Асада

Блинкен: США поспособствуют привлечению к ответственности помощников Башара Асада

Госсекретарь пообещал поддержать усилия по задержанию помогавших экс-президенту Сирии.Соединённые Штаты поддержат международные усилия по привлечению к ответственности лиц, оказавших помощь бывшему сирийскому лидеру Башару Асаду.

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Комментарии
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Амара Карпова
Блинкен скоро будет безработным😂
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15 час.

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