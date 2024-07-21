США раскрыли данные о своем ядерном оружии: сколько бомб, сравнение с РФ

США рассекретили данные о своем стратегическом ядерном оружии. Что они сказали, сколько боеголовок? Какие данные рассекретили США Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA) сообщило, что США по состоянию на сентябрь 2023 года располагали 3748 ядерными боеголовками, которые предназначались для оснащения стратегических сил.
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