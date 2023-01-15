Закупки у России арктической нефти помогают Китаю и Индии давить на Ближний Восток

Индия и Китай стали активно покупать у России редкие сорта нефти, добываемые в арктических регионах. Их стремление диверсифицировать импорт может потеснить ближневосточных конкурентов и принести Москве дополнительную прибыль, пишет РИА Новости.
Индия и Китай стали активно покупать у России редкие сорта нефти, добываемые в арктических регионах. Их стремление диверсифицировать импорт может потеснить ближневосточных конкурентов и принести Москве дополнительную прибыль, пишет РИА Новости.
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