Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

549 подписчиков

«Горжусь!»: 19-летняя дочь звезды «Не родись красивой» стала студенткой МГУ, хотя хотела пойти по стопам мамы

«Горжусь!»: 19-летняя дочь звезды «Не родись красивой» стала студенткой МГУ, хотя хотела пойти по стопам мамы

Старшая дочь Ломоносовой стала студенткой МГУ Актриса Ольга Ломоносова, прославившаяся ролью в сериале «Не родись красивой», сообщила в соцсетях о поступлении своей 19-летней дочери Варвары в Московский государственный университет.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым