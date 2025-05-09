Группировка войск «Север» 8 мая уничтожала подразделения ВСУ в Глушковском районе. -Несмотря на соблюдение группировкой войск «Север» режима прекращения огня, враг только с момента объявления перемирия девять раз пытался прорваться вглубь территории России (шесть раз в тёмное время суток и три в дневное) на направлении посёлков Тёткино и Новый Путь, — заявили в группировкой войск «Север» ВС РФ адекватно отреагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня.