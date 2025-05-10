Почему говорят, что детей «находят в капусте»

Мы с детства слышим о том, что детей «находят в капусте». А задумывались ли вы, почему именно там, а не в горохе, репе или ржи? Почему из всех традиционных для Руси культур выбрали именно эту? Существует не одна, а целых несколько версий, объясняющих происхождение этой фразы.
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