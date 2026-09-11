Грязь на радиаторе осенью может стать причиной перегрева двигателя

Осень, похолодало, и, казалось бы, перегреваться двигатель уже не может. Но есть одна проблема.Летние загрязнения не создают серьезного препятствия для прохода воздуха через радиатор.
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