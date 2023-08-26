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Чемпионат мира по летнему биатлону. Расторгуев, Нелин, Фемлинг, Шамаев, Илиев, Флоран Клод выступят в спринте

Чемпионат мира по летнему биатлону Брезно-Осрблье, Словакия Мужчины Cпринт Начало – 17:40 по московскому времени.

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