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Мифтахов про Дубай: «Город ничего такой – хороший, красивый. Для меня он не ощущается как какой-то «внеземной»

– Где был в отпуске?  – Съездили с Женей Свечниковым в Дубай на недельку, чуть перезагрузились после непростого, неудачного сезона.

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