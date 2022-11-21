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Евгений Миронов: «Мама собирала бутылки по помойками, чтобы купить продукты»

Евгений Миронов: «Мама собирала бутылки по помойками, чтобы купить продукты»

Мама будущего актера работала продавцом и еле сводила концы с концами. Для того, чтобы хоть как-то содержать семью, Тамара Петровна собирала бутылки на улицах Москвы…Мама будущего актера работала продавцом и еле сводила концы с концами.

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