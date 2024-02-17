Зеленский объяснил решение об отступлении ВСУ из Авдеевки

Вооруженные силы Украины оставили Авдеевку из-за угрозы оказаться в окружении. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля.
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