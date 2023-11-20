Объем торгов связанными с ИИ криптовалютами вырос на 300% за неделю

Объем торговли криптотокенами, связанными с искусственным интеллектом (ИИ), значительно вырос за последнюю неделю превысив $4,13 млрд, что является ростом более чем в 300%, согласно отчету аналитического сервиса CryptoRank.
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