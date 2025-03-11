Александр: "Не ленитесь, держите себя в тонусе"

Автор: Александр Вид спорта: бег Я, Панеев Александр, и мой друг Черногоров Сергей родились в далёком 1955 году, жили в одном доме на Петроградской стороне, ходили в 56-ю школу и с 10 лет начали заниматься спортом.
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