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Россия ударила по Украине, едва Зеленский представил свой "план победы". Атаку уже окрестили рекордной

Россия ударила по Украине, едва Зеленский представил свой "план победы". Атаку уже окрестили рекордной

Русская армия совершила масштабный налёт по стратегическим объектам неприятеля. Стоило только Зеленскому выдать свой "план победы", последовал, по словам экспертов, рекордный удар.

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