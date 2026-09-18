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Подростка госпитализировали после гибели его семьи от возможного отравления

Подростка госпитализировали после гибели его семьи от возможного отравления

В Саратовской области трое членов семьи погибли после предполагаемого пищевого отравленияВ Калининске Саратовской области погибли 50-летняя женщина и двое детей восьми и 10 лет.

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