Пьяных водителей в новогодние праздники в Барнауле будет усиленно ловить ГАИ

С 29 декабря по 8 января в столице Алтайского края пройдут профилактические мероприятия "Нетрезвый водитель", "Пешеходный переход" и "Детское кресло" Сотрудники Госавтоинспекции города Барнаула усилят контроль за пьяными автомобилистами в новогодние праздники, об этом amic.