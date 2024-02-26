Головная структура Тинькофф-банка сменила юрисдикцию с Кипра на Россию

Головная компания группы "Тинькофф" TCS Group сменила юрисдикцию с Кипра на Россию. "Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг", созданное в рамках переезда, зарегистрировано в специальном административном районе (САР) на острове Русский на Дальнем Востоке.