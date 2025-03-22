Штайнмайер подписал поправки в конституцию для увеличения госдолга на оборону

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал принятые парламентом поправки в конституцию страны, за счет который будущее правительство планирует серьезно увеличить государственные заимствования для финансирования увеличивающихся расходов на оборону и инфраструктуру.
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