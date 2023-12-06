Олигархи Рублевки заявили, что хотят инициировать уголовное дело на Вайкуле

Олигархи Рублевки, которые ранее неоднократно приглашали Лайму Вайкуле выступить в их домах на частных вечеринках, сказали, что после русофобских заявлений латвийской певицы не хотят подпускать ее даже на пушечный выстрел.
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