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Магуайр показал Де Хеа жест, чтобы тот заткнулся, после первого гола «Севильи»

Магуайр показал Де Хеа жест, чтобы тот заткнулся, после первого гола «Севильи»

Случилось это после первого гола. Де Хеа отдал пас находившемуся недалеко от штрафной площади Магуайру, защитник англичан, которого прессинговали несколько игроков, пытался сделать пас назад, но попал в ноги Эрику Ламеле.

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