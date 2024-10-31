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Депутат Гаврилов: некоторые категории граждан имеют право на бесплатную квартиру

Депутат Гаврилов: некоторые категории граждан имеют право на бесплатную квартиру

Глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил, что некоторые категории граждан в России имеют право на бесплатное получение квартиры от государства.

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