Четвертый подрыв на железной дороге: какой будет реакция руководства России на теракты пока не ясно

валерия "..."Если не будет жесточайшей реакции на теракт со стороны власти, и эту реакцию не поддержат США, террористы не остановятся. Теракт в Брянске не повод для ядерных ударов, но 100% резон для жесткого ответа" Дебилы понимают только силу!!!

s sobering У самих США в неделю по 4 сходов с рельс. А на месте России США уничтожили бы и себя и соседей на радость другим континентам.