БлокнотРУ Жертв в результате очередного теракта нет. В Брянской области зафиксирован ещё один подрыв на железнодорожных путях на перегоне Унеча — Жеча.
Четвертый подрыв на железной дороге: какой будет реакция руководства России на теракты пока не ясно
Комментарии
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валерия
"..."Если не будет жесточайшей реакции на теракт со стороны власти, и эту реакцию не поддержат США, террористы не остановятся. Теракт в Брянске не повод для ядерных ударов, но 100% резон для жесткого ответа" Дебилы понимают только силу!!!
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21 час.
s
sobering
У самих США в неделю по 4 сходов с рельс. А на месте России США уничтожили бы и себя и соседей на радость другим континентам.
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15 час.
ALEKSANDR ROGOV
Правильно! Только гарант "американской конституции" либерасничает и непонятно чего боится! Всё хочет показать какой он гуманный, а то что от его гуманизма только больше ущерба стране и гибнут российские граждане его не впечатляет и не волнует?
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7 час.
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