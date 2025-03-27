Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Bloomberg: Макрон хочет позвонить Трампу после саммита «коалиции желающих»

Bloomberg: Макрон хочет позвонить Трампу после саммита «коалиции желающих»

Французский президент Эммануэль Макрон собирается позвонить лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу после саммита «коалиции желающих», на котором будет обсуждаться возможное размещение «миротворцев» на Украине.

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