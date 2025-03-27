Bloomberg: Макрон хочет позвонить Трампу после саммита «коалиции желающих»

Французский президент Эммануэль Макрон собирается позвонить лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу после саммита «коалиции желающих», на котором будет обсуждаться возможное размещение «миротворцев» на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии