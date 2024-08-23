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Для членов участковых избиркомов в Петербурге организовали тренировки

Для членов участковых избиркомов в Петербурге организовали тренировки

Их обучат работе с КОИБами. В Санкт-Петербурге члены участковых избирательных комиссий, которые будут работать на предстоящих сентябрьских выборах, обучают работе с комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

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