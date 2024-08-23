Для членов участковых избиркомов в Петербурге организовали тренировки

Их обучат работе с КОИБами. В Санкт-Петербурге члены участковых избирательных комиссий, которые будут работать на предстоящих сентябрьских выборах, обучают работе с комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии