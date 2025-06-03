ВТ

Василий Топчий

После выхода Указа Б.Ельцина № 725 16 июля 1997 г. о фактическом развале отлаженной системы ПВО страны ветераны – руководители войск ПВО 80-х и начала 90-х годов опубликовали открытое обращение к президенту РФ «На коленях под грозящим небом», в котором кратко, но жестко показали, что под видом объединения войск ПВО и ВВС Россию лишают отлаженной системы воздушно-космической обороны страны. Мы предложили высшему военно-политическому руководству РФ использовать наш многолетний профессиональный опыт для реформирования войск ПВО. На 2-й день после опубликования «Открытого обращения» всех, кто его подписал, пригласили на встречу с начальником Генштаба Анатолием Квашниным. В день встречи, позвонив в рабочий кабинет И.М. Третьяка (его подписи под «Обращением» не было), попросили и его прибыть в Генштаб на встречу с Квашниным. Этим объясняется, почему все генералы, бывшие руководители войск ПВО, были в военной форме, а главком И.М. Третьяк в гражданском костюме. Квашнин в длинных своих речах пытался нам разъяснить, что он сам не четко понимал и что мы знали с лейтенантских погон. И.М. Третьяк неоднократно прерывал его словоблудие. Квашнин же, как будто ища поддержки И.М. Третьяка, заявил: «Иван Моисеевич, вы же видный военачальник Сухопутных войск». – «Да – ответил Третьяк, – но за четыре года я понял значимость войск ПВО в современных условиях для обеспечения безопасности нашей страны. То, что вы сегодня делаете, – это трагическая ошибка». Идя на встречу с Квашниным, мы четко понимали, что он – не та фигура, которая способна изменить суть указа Б.Ельцина. Но мы рассчитывали повлиять на то, что не было прописано в указе. И некоторые моменты удалось скорректировать: истребительные авиационные полки остались у командиров соединений ПВО, ЦКП ВВС был размещен на автоматизированном ЦКП войск ПВО. И некоторые другие моменты. Но задача – отстоять войска ПВО от развала – не могла быть решена нами в условиях полного разрушения народно-хозяйственного комплекса в стране. Мы это прекрасно понимали и пытались спасти то, что еще можно было спасти. Но борьба ветеранов войск ПВО продолжается до сих пор. Наши устремления: на обломках системы ПВО страны усилиями всех здоровых сил России создать стратегическую воздушно-космическую оборону стра