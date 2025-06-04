Раскол в Белоострове: местные жители не готовы поддерживать политических активистов

Спустя несколько месяцев активности борцы против строительства асфальтобетонного завода (АБЗ-1) в промышленной зоне Белоострова обнаружили, что в этом месте уже не первый год работают два похожих, но менее экологичных предприятия.
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