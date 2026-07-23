Арман Царукян и Чарльз Оливейра проведут реванш на UFC 331

На кону в поединке будет стоять титул BMF, которым в настоящее время владеет Оливейра.Первый бой между этими спортсменами прошёл в апреле 2025 года на турнире UFC 314 и завершился победой Царукяна раздельным решением судей.
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