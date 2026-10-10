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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «У «Феррари» есть потенциал побороться с Ферстаппеном как минимум за первый ряд»

Гонщик « Феррари » Льюис Хэмилтон сообщил, что позитивно оценивает болид команды на Гран-при Сингапура.

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