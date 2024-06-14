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В подмосковном Степановском освящён храм во имя Святителя Тихона, Патриарха Московского.

В подмосковном Степановском освящён храм во имя Святителя Тихона, Патриарха Московского.

Торжественную церемонию 12 июня 2024 года провел митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.В последний раз архиерейский визит в маленькое село Степановское Раменского округа Подмосковья (сельское поселение Ульянинское) состоялся в 1904 году, 120 лет назад.

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