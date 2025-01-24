Хэтчбек Dacia Sandero стал европейским бестселлером 2024 года[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Подведение статистических итогов 2024 года продолжается: немецкое агентство Dataforce опубликовало рейтинг самых популярных моделей на европейском рынке.
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