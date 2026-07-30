30 тысяч бойцов Ким Чен Ына готовятся к захвату Киева — Зеленскому очень нравится пугать Европу Зачем ЦИПсО придумало фейк о корейцах в Воронежской области Константин Ольшанский Фото: ТАСС База для приема 30 тысяч северокорейских штурмовиков, готовых осенью ринуться в наступление в Донбассе, готовится в Воронежской области.
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