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Русский Днепропетровск

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Подземелье Курахово: Сырский обещает русским адские бои за «фортецю»

Радомир Маркуш 13 ноября 2024 г., 21:54   Бандеровцы серьезно подготовились к обороне города, но есть нюансы Наша армия вошла в населенный пункт Дальнее, что к югу от Кураховского водохранилища, и взяла под контроль, как минимум, половину поселка.

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