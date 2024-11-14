Подземелье Курахово: Сырский обещает русским адские бои за «фортецю»

Радомир Маркуш 13 ноября 2024 г., 21:54 Бандеровцы серьезно подготовились к обороне города, но есть нюансы Наша армия вошла в населенный пункт Дальнее, что к югу от Кураховского водохранилища, и взяла под контроль, как минимум, половину поселка.