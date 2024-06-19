В США обнаружили новый загадочный зеркальный столб

Зеркальный столб в Неваде, который обнаружили сотрудники полицейского департамента Лас-Вегаса / © LVMPD Столб похож на инопланетный черный монолит из научно-фантастического фильма «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика.
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