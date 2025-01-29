В Салехарде испытали дрон, способный очищать высоковольтные провода от наледи

Работу беспилотной авиационной системы «Канатоход» проверяли в 40 километрах от окружной стлицы. На тестовом участке линии электропередачи в суровых условиях Арктики техника продемонстрировала свою эффективность.
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