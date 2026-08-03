Ситуация с бензином на трассе М-4 "Дон" 3 августа 2026 года: цены, очереди и наличие топлива

Есть ли бензин на трассе М-4 "Дон" сегодня 3 августа 2026 года: обстановка на автозаправках.На 3 августа 2026 года на федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон" наблюдается пиковый сезонный спрос на бензин и дизельное топливо.