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Царьград

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Ситуация с бензином на трассе М-4 "Дон" 3 августа 2026 года: цены, очереди и наличие топлива

Ситуация с бензином на трассе М-4 "Дон" 3 августа 2026 года: цены, очереди и наличие топлива

Есть ли бензин на трассе М-4 "Дон" сегодня 3 августа 2026 года: обстановка на автозаправках.На 3 августа 2026 года на федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон" наблюдается пиковый сезонный спрос на бензин и дизельное топливо.

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