Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • Sema
    Не ошибусь, если скажу, что большинство людей не знают, что означает слово «пасха». Изначально это слово появилось в ...Пасха уже совсем ...
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    Не хватает богемского стекла, хрусталя Баккара и золотых ложек👎Дайте второй шанс...
  • Клюева Наташа
    НеплохоСумочку не желает...

Пасха уже совсем близко: готовим зелёные оливковые яйца!

Пасха уже совсем близко: готовим зелёные оливковые яйца!

Пасха — это не только время для семейных встреч и весёлых празднований, но и возможность проявить свою креативность в приготовлении традиционных угощений.

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Комментарии
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Sema
Не ошибусь, если скажу, что большинство людей не знают, что означает слово «пасха». Изначально это слово появилось в еврейском народе. Пасха — это ежегодный праздник, который отмечался 14 авива (названного позднее нисаном) в память об освобождении израильтян из Египта. Чтобы отметить это событие, израильтяне должны были зарезать и зажарить ягнёнка или козлёнка. Во время праздника его ели с горькой зеленью и пресным хлебом (Исх 12:27; Ин 6:4; 1Кр 5:7). Еврейская пасха была отменена Иисусом Христом, а вместо её была установлена тайная вечеря (вечеря воспоминания смерти Иисуса) (Луки 22:19,20).
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