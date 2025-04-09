Пасха уже совсем близко: готовим зелёные оливковые яйца!

Sema

Не ошибусь, если скажу, что большинство людей не знают, что означает слово «пасха». Изначально это слово появилось в еврейском народе. Пасха — это ежегодный праздник, который отмечался 14 авива (названного позднее нисаном) в память об освобождении израильтян из Египта. Чтобы отметить это событие, израильтяне должны были зарезать и зажарить ягнёнка или козлёнка. Во время праздника его ели с горькой зеленью и пресным хлебом (Исх 12:27; Ин 6:4; 1Кр 5:7). Еврейская пасха была отменена Иисусом Христом, а вместо её была установлена тайная вечеря (вечеря воспоминания смерти Иисуса) (Луки 22:19,20).