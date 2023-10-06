Sabah: Путин сорвал попытку США по окружению России AlexCoderSabah: Путин сорвал попытку США по окружению России AlexCoder На Западе считают, что “борьба проиграна” Российский лидер Владимир Путин свел на нет стремление Соединенных Штатов уничтожить страну через украинский кризис, утверждает обозреватель Sabah Берджан Тутар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии