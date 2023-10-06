Sabah: Путин сорвал попытку США по окружению России AlexCoderSabah: Путин сорвал попытку США по окружению России AlexCoder На Западе считают, что “борьба проиграна” Российский лидер Владимир Путин свел на нет стремление Соединенных Штатов уничтожить страну через украинский кризис, утверждает обозреватель Sabah Берджан Тутар.