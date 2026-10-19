Раздать миллиарды за 20 лет: какую задачу оставил детям Уоррен Баффетт.Трое детей американского инвестора Уоррена Баффетта не определились, как распорядиться его состоянием, которое оценивается в $151 миллиард.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОГ Михаила Ширвиндта...
- Паника в США: Нов...
- Михаила Ширвиндта...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым