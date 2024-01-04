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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Боруссия» заплатит Санчо треть зарплаты за полгода – 3 млн евро. «МЮ» возьмет на себя 6 млн

«Боруссия» заплатит Санчо треть зарплаты за полгода – 3 млн евро. «МЮ» возьмет на себя 6 млн

Как сообщает The Times, немецкий клуб готов взять на себя треть от суммы, которую Джейдон получает в «МЮ», – 2,6 млн фунтов (3 млн евро) за полгода.

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