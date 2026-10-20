Каллас обвинила Россию в игнорировании украинских «черноморских инициатив» Глава евродипломатии Кая Каллас обвинила Россию в игнорировании предлагаемых Киевом очередных инициатив об ограниченном «перемирии» в Черном море.
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