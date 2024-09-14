Оперы Моцарта в Нижнем, «Красная Жизель» в Йошкар-Оле: куда съездить этой осенью?

Балеты на пушкинские сюжеты, опера «А зори здесь тихие» в Чебоксарах, хореографическое решение башкирской легенды о семи девушках в Уфе – «Татар-информ» представляет выборку самого интересного из афиш театров оперы и балета в соседних с Татарстаном регионах.