Оперы Моцарта в Нижнем, «Красная Жизель» в Йошкар-Оле: куда съездить этой осенью?

Балеты на пушкинские сюжеты, опера «А зори здесь тихие» в Чебоксарах, хореографическое решение башкирской легенды о семи девушках в Уфе – «Татар-информ» представляет выборку самого интересного из афиш театров оперы и балета в соседних с Татарстаном регионах.
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