Алаудинов: российские военные теснят украинские войска в Волчанске

ВС России теснят украинские войска в Волчанске Харьковской области, заявил начальник главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России, командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов эфире Первого канала.
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