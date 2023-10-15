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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синицына после восстановления от травмы планирует выступить на этапе Гран-при России в Самаре

Об этом сообщила тренер фигуристки Светлана Панова.  «Ксения пропустит этап Гран-при в Омске по причине перелома плюсневой кости – травма была получена на сентябрьских контрольных прокатах.

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