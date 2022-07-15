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Эмил Райкович: «Заложить фундамент, вырастив россиян высокого уровня, в данный момент важнее, чем победы»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович в интервью «Матч ТВ» поделился первыми впечатлениями от клуба и рассказал о главной цели команды в предстоящем сезоне.

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