Запрет на никаб в России. Что сказали в Кремле?

Депутаты разошлись в своих мнениях о запрете никабов, в регионах муфтиях начал запрет вводить, а что сказали по поводу этого в Кремле?Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РБК , что в Кремле не ведутся дискуссии на тему запрета никабов: "Мы не участвуем в этой дискуссии".
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