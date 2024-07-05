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Запрет на никаб в России. Что сказали в Кремле?

Запрет на никаб в России. Что сказали в Кремле?

Депутаты разошлись в своих мнениях о запрете никабов, в регионах муфтиях начал запрет вводить, а что сказали по поводу этого в Кремле?Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РБК , что в Кремле не ведутся дискуссии на тему запрета никабов: "Мы не участвуем в этой дискуссии".

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Комментарии
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ВЛ
Василий Лыгин
Этот факт доказывает, что депутатам ГД РФ дороже собственная задница, чем безопасность в России!
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